İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'den aranan firari eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı

Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski 2.

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalanarak cezaevine gönderildi.



Konya'nın Akşehir ilçesinde görevli polis ekiplerince durumundan şüphelenilen eski 2. sınıf emniyet müdürü olan Bayram B.'nin GBT sorgulamamasında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütün üye olma suçundan 5 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi. Yakalanan firari şüpheli Bayram B., Cumhuriyet Savcısının talimatlarına istinaden Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Eski 2. sınıf emniyet müdürü Bayram B., Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanma talebi ile Asliye Hukuk Mahkemesine sevk edildikten sonra adli makamlarca tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.