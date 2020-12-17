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FETÖ'nün 'emniyet ablaları'na operasyon: 7 gözaltı

Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ’emniyet mahrem kadın yapılanması’na yönelik operasyonda örgüt içerisinde ‘abla’ diye adlandırılan 7 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na yönelik operasyonda örgüt içerisinde ‘abla' diye adlandırılan 7 kişi gözaltına alındı. 6 kadın şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir kadın şüpheli ise korona virüs (Covit-19) testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 15 Aralık'ta FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasında yer aldığını tespit edilen 7 kadın zanlıyı, kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 6'sı adliyeye sevk edilirken, bir kadın ise gözaltına alınırken yapılan Covit-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.


Yakalanan ve örgüt içerisinde ‘abla' diye adlandırılan sorumlu kişiler olduğu öne sürülen kadınların çoğunluğunun yaş ortalamalarının yüksek olması ise dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından mahkeme sevk edilmeleri bekleniyor.

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