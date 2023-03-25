Afyonkarahisar Bolvadin mutfağında önemli bir yeri olan ‘fırın eti ile Bolvadin mantısı' coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Bolvadin mutfağında ve kültüründe önemli bir yeri olan ‘fırın eti ile Bolvadin mantısı' Bolvadin Ticaret ve Sanayi odasının girişimleri neticesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Uğur Fidan açıklamasında, “Ticaret odamız ile kalkınma ajansı danışmanlığında bir lezzetimiz daha tescillendi” dedi.