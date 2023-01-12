Flamingoların uğrak mekanı Acıgöl için harekete geçildi

Afyonkarahisar'da özellikle göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Acıgöl için revize yönetim planı toplantısı gerçekleştirilirken, ayrıca gölü besleyen yeraltı sularının da araştırması yapılacak.

Acıgöl Sulak Alanı Revize Yönetim Planı hazırlanması ve Acıgöl Sulak Alanı hidrojeoljik yapısının modellenmesi projesi açılış çalıştayı Denizli'nin Çardak ilçesinde yapıldı. Toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Civcivoğlu ile ilgili daire amirleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yöre halkı katıldı.

Bir bölümü Afyonkarahisar bir bölümü ise Denizli ili sınırları içerisinde kalan Acıgöl yüzölçümü 41.5 kilometrekare olup, 20 kilometrekaresi Afyonkarahisar'a bağlı Başmakçı ve Dazkırı ilçelerinin sınırları içerisinde kalıyor. Gölün denizden yüksekliği 842 metre. Suyu sodalı olan gölden, sodyum sülfat ve türevleri üretiliyor. Gölün güney doğusunda bulunan Söğüt Dağı'nın eteklerinden kaynayan sular, gölü besledikleri gibi yaşam ortamları oluşturuyor. Yaz-kış flamingo sürülerinin yaşayabildiği özel bölgelerden birisi.