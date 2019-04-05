Fotoğrafçıların doğal stüdyosu: Eber Gölü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü, Sultan Dağları ve köylerin arasında yer alıyor. Sazlardan ve kamışlardan oluşan doğa harikası göl, evlenecek çiftlerin fotoğraf çekim yerleri arasında baş sıralarda yerini alıyor.

Türkiye'de göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan Eber Gölü, sazlık alanlarıyla birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında gösterilen Eber Gölü, düğün sezonunun başlaması ile beraber yeni evlenecek çiftlere dış fotoğraf çekimi mekanı olarak misafirperverlik ediyor.