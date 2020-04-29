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Freni patlayan traktör kayaya çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da freni patlayan traktör kayaya çarptı, sürücü ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da freni patlayan traktör kayaya çarptı, sürücü ağır yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çaykışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylaya traktörüyle göç için eşya bırakan Hasan Ç. (35), traktörün freninin patlaması sonucu kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden 20 metre uzaklıktaki araziye fırlayan ve ardından belinde ve kaburgasında kırıklar oluşan sürücü, kaza yerine gelen hava ambulansıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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