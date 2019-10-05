Frig Karma Fotoğraf Sergisi açıldı

Afyon Frig Fotoğraf Derneği'nin hazırladığı Karma Fotoğraf Sergisi açıldı.

Taş Medrese'de gerçekleşen açılış programına Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyon Frig Fotoğraf Derneği Başkanı Murat Özçelik ile önemli fotoğraf sanatçıları ve davetliler katıldı. Fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Afyon Frig Fotoğraf Derneği Başkanı Murat Özçelik; “Dernek olarak hem şehrimizi, hem de ülkemizi uluslararası platformlarda başarılı bir şekilde temsil ediyoruz. Yöneticilerimiz ve Afyonkarahisarlıların desteğiyle çok güzel işler yaptık. İnşallah desteklerinizi bundan sonra da esirgemezler. Yine sizlerin de destekleriyle bundan sonra daha da güzel şeyler yapmaya devam ederiz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ederim. Sergimiz de 27 dernek üyesinin 41 fotoğrafını göreceksiniz. Sergimizde Afyonkarahisar'ımızın ve yurdumuzun yanı sıra dünyadan da fotoğraflar var. Umarım beğenirsiniz. Dernek olarak destekleri için herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Afyonkarahisar'ın tanıtımına katkı sağladığını belirten Vali Tutulmaz “2 yıldır bu etkinliği hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu önemli etkinliğe ilgi yıldan yıla artıyor. Fotoğraf çekme etkinliği için geçe yıl 641 kişi başvuruda bulundu. Etkinlik sonunda Afyonkarahisar ilimizden mutlu ayrılan her misafirimiz bizim bir sonraki yıla üç misafir demektir. Bu fotoğrafçılık alanında olsun başka alanlarda olsun insanları biz buradan mutlu ederek gönderdiğimiz müddetçe ilimizin tanıtımına daha fazla katkıda bulunmuş olacağız. Tanıtım içinde her hususu değerlendirmemiz gerekiyor. İşte fotoğrafta onlardan birisidir. Güzel bir yolda ilerliyoruz. Ben emeği geçen dernek başkanı ve yöneticilerine, fotoğraf sanatçılarımıza, bu konuda destek olan Belediyemize ve ATSO'ya huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Yine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve davetliler Frig Fotofest Karma Resim Sergisi'nin açılışını yaptı.

Sergi 6 Ekim tarihinde saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.