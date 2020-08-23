Frig Medeniyet Bahçesi tanıtım filmi büyük beğeni topladı

Afyonkarahisar sınırlarında bulunan Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü çevresine oluşturulması planlanan “Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi” projesinin tanıtım filmi büyük beğeni topladı.

Afyonkarahisar'ın tarih ve turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmak ve bu alanda yapılan çalışmaları vizyon projelere dönüştürme gayreti ile Afyonkarahisar Valiliği tarafından “Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi” projesinin video görüntüleri kamuoyu il paylaşıldı. Kapadokya'ya rakip Frig Vadisi'nin turizm potansiyelini arttırmak üzere 35 bin metrekare alanda hazırlanan projenin ödeneğinin temin edildiği belirtilirken, vadinin havandan görüntülerinin de yer aldığı tanıtım filmi büyük beğeni topladı.