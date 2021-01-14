Frig vadisi beyaz örtüsü ile büyülüyor

Afyonkarahisar'da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi Frig vadisi ve Emre gölünün drone ile havadan çekilen görüntüleri ve fotoğrafları görenleri büyülüyor. Turizm cenneti olarak bilinen Frig vadisi, kış aylarında da eşsiz güzellikler sunmaya devam ediyor.

Karlı kaplı Frig vadisi turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Beyaz örtüye bürünen Frig vadisini gören vatandaşlar aileleriyle birlikte eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Ülkenin farklı noktalarından Gazlıgöl beldesi termal sularından faydalanmak için gelen misafirler, karla kaplı Firig vadisini de ziyaret ediyor. Ailesi ile birlikte termal tatil için gelen Emine Sarıbaş, "Daha öncesinde Frig vadisini internetten takip ediyordum. Ben de fotoğrafçıyım, ortamı çok güzel bir de karlı olarak görmek bize denk geldi. Manzara çok güzel, yani Afyonkarahisarlılar bence çok şanslılar bu konuda. Görüntü bambaşka, dünya harikaları arasına girebilecek derecede. Herkese Frig vadisini görmeyi tavsiye ederim" dedi.

Ailesinin fotoğraflarını çeken Hasan Sarıbaş ise, "Frig vadisi çok şahane doğa harikası bir yer, doğallık bozulmamış. Karsız halini internetten görmüştük hatta çocuklar 'buralara gidelim' demişlerdi. Ama karlı hali daha hoş. Yaz günlerinden kalabalıktan dolayı da gezme imkanı azalır, ama karlı halinde gezme imkanı daha fazla. Yani sadece yazın gezilecek bir yer değil." diye anlattı.