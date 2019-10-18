Frig Vadisi karavancıları ağırladı

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde ve Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği işbirliğinde İhsaniye ilçesi, Döğer Beldesi, Emre Gölü'nde düzenlenen “Frigya Vadileri Kamp ve Karavan Festivali”, çeşitli illerinden 40 karavancının ve 10 kampçının katılımı ile gerçekleşti.

“Frigya Vadileri Kamp ve Karavan Festivali”nin ilk gününde il merkezinde şehir turu ile boy gösteren karavancılar, kentin tarihi yerlerini gezdiler. Emre Gölü Kamp Alanı'na yerleşen karavancılar Döğer Kervansarayı'nda Döğer Belediyesi'nce verilen yemekte bir araya geldiler.

Etkinliğin son gününde şehitlikler ve şehir merkezinde tarihi konakların bulunduğu alanı gezen karavancılar, kentin termal sularını deneyimleme fırsatı buldu.

Festival hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, “Bu yıl ilkini Turizm haftasında Sandıklı İlçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda Karavan Festivali düzenlemiştik. İkincisini ise İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası, Emre Gölü'nde festival düzenledik. Turizmi çeşitlendirme adına önemli adımlar atıyoruz. Bunlardan biri de Kamp ve Karavan Turizmidir. Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği'ne ve Başkanı Hayriye Yıldız'a teşekkür ederim” dedi.