Frig Vadisi'nde “Anadolu Masalları ve Geleneksel Oyun Şenliği” düzenlendi

Turizme kazandırıla Frig Vadisi'nde Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu 5. Sınıf öğrenci tarafından hazırlanan etkinliğe yoğun katılım oldu. Programda Frig Vadisi kısa tanıtım, Kral Midas Efsanesi anlatımı, geleneksel çocuk oyunları ve karaoke şarkılar yer aldı. Program İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın emeği geçenleri tebrik ederek, öğrencilere başarılar diledi.