Frig Vadisi'nde atlı jandarmalar görev yapacak

Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar kısmında kalınan bölümlerinde güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında artık atlı jandarmalar görev yapacak.

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Frig Vadisi'nin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde göreve başlayan atlı jandarmalar vadiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi gördü. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı atlı jandarmalar vadide güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında önemli görevler üstlenecek. Atlı jandarmaları görev yerleri olan Ayazini köyünde ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri jandarma personelinden Çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan vadiyi ziyarete gelen misafirler ise jandarmaların bindikleri atlara büyük ilgi gösterirken hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta bir birleri ile yarıştı.