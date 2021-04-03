Frig Vadisi'nde bir tarih küllerinden doğuyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi'nin önemli merkezlerinden Ayazini'de yürütülen sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgiler aldı.

Beş bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran, yapılan çalışmalarla adeta küllerinden yeniden doğan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin şu sıralar yakın markajında olan Frig Vadisi, iki güzel turizm destinasyonu Ayazini Köyü ve Emre Gölü ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bölgeyi ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, yapılan çalışmaları titizlikle takip ederek her ayrıntıyı tek tek inceliyor.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu, Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu ile birlikte Ayazini Köyü'nün turizme kazandırılma çalışmalarını ve iş insanlarının yaptığı yeni yatırımları inceleyen Vali Çiçek, proje çalışmalarında gelinen aşamalar hakkında bilgiler aldı.

“Böyle projeler ancak Afyonkarahisar'da başarılı olabilirdi”

Burada açıklamalarda bulunan ve Ayazini' nin küllerinden yeniden doğmasını, saklı tarihinin gün yüzüne çıkmasını sağlayan, aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde durmadan çalışan tüm ekibe teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Vali Gökmen Çiçek, “Yedi ay önce başladığımız serüvenimizde Milletvekillerimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ödenek istemiştik. Orada projemizi sunmuştuk. Destekler sayesinde ilk ödeneğimizi çıkardık, arkasından yine hep beraber konuşarak aşama aşama çalıştık ve bugün güzel bir noktaya geldik. Bugün burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bizi çok güzel bir enerjiyle karşıladınız. Özelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Hem Kadın Kültür Evleri hem Emre Gölü hem de Ayazini bu kadar kısa sürede sadece Afyonkarahisar'da başarılabilirdi. Çünkü Afyonkarahisar'da başka illerde olmayan birlik, beraberlik ve maneviyat var. Afyonkarahisar'da Milletvekillerimizin oluşturduğu sinerji ile şehrimize güzel hizmetler yapıyoruz. Her zaman birlik ve beraberlik içinde destek olan tüm ekibe çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.