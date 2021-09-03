Frig Vadisi'ndeki sıcak hava balon uçuşları turizmcilerin yüzünü güldürdü

3 bin yıllık geçmişi ile ziyaretçilerin her geçen gün ilgisini çekmeye devam eden tarihi Frig Vadisi'nde başlayan sıcak hava balon uçuşları, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar Gazlıgöl Termal Turizm havzasındaki turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Valiliği tarafından sıcak hava balon uçuşu festivali gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde uçuş yapıldı. Uçuşlar özellikle ortaya çıkardığı manzara ile seyrine doyumsuz anlar oluştururken, Türkiye'de termal turizm denilince ilk akla gelen yerlerden birisi olan Gazlıgöl Havzası'nda daki turizmcilerden de tam not aldı. Afyonkarahisar Gazlıgöl Havzası Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Özgül Termal Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, sıcak hava balon uçuşlarının alternatif turizm noktasında kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Çınaroğlu, “Öncelikle olarak Afyonkarahisar turizmcisi olarak bu festival müthiş bir şey, müthiş bir reklam. Afyonkarahisar'da ilk defa gerçekleşti. Malumunuz sıcak hava balon turları yeni başladı ama bu organizasyondan sonra hem Büyük Taarruz kutlanması yönüyle hem turizm yönüyle hem de Afyonkarahisar'ın tanıtım yönüyle çok müthiş bir program oldu. Başta Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Afyonkarahisar'ı insanlar inşallah artık havadan tanıyacak"

Balon uçuşları ile Frig Vadisi'nin havadan görüleceği gibi aynı zamanda Gazlıgöl'e gelen turistlerinde bu durumdan çok memnun olacaklarını dile getiren Çınaroğlu, Afyonkarahisar'ın artık balonla da akla geleceğini vurguladı. Çınaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kesinlikle bu ve buna benzer etkinliklerin Afyonkarahisar'a daha fazla turist çekecektir. Çünkü insanlar daha önce termal için geldiğimiz zaman sıkılıyoruz diyorlardı. Bu çok farklı bir etkinlik oldu. Sportif bir etkinlik, doğal bir etkinlik. Buranın doğası var, güzelliği var. Afyonkarahisar'ı insanlar inşallah artık havadan tanıyacak. Afyonkarahisar artık balonla da akla gelecek. Termal ile balon birleşecek bence. Çünkü tesislerimizin hepsinin termal özelliği var. Aktivite olarak da gelen misafirlerimiz balon turuna çıkmış olacak. Biz tesis olarak ücretsiz servis ile buraya misafirlerimizi getirmeyi düşünüyoruz.”