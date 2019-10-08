Frig Vadisi'nin ortasında gönüllü kuaförler iş başında

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde gönüllü berber ve kuaförler tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri tıraş edildi.

Tarihi Frig Vadisi'nin ortasında yer alan Ayazini köyü İlkokulu ve Ortakolunda gerçekleştirilen sosyal proje kapsamında, Gönül Köprüsü Derneği, Merhamet Teşkilatı, Ankara Artistik Kuaförler Derneği, Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası ile Ankara Berberler Odası işbirliğinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ebru ve hüsnühat ustası Ömer Faruk Barış tarafından öğrencilere ebru dersi verildi ve ebru yaptırıldı. Hemşireler tarafından öğrencilere hijyen eğitimi, etkili iletişim uzmanı Eren Gökyer tarafından öğrencilere iletişim semineri verildi. Ankara ve Afyonkarahisar'dan gelen baş ve bayan kuaförler saçını kestirmek isteyen öğrencilerin saçlarını kesti. Öğrenciler aynı zamanda palyaçolar tarafından çeşitli etkinliklerle eğlendirildi. Öğrencilere yardım kuruluşlarının gönüllüleri tarafından yapılan pasta, kek ve içecekler dağıtıldı. Öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, ihtiyacı olan öğrencilere kıyafet dağıtıldı.

Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Ali Özpolat ise güzel bir sosyal sorumluluk projesine katılmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, “Çocuklarımızı mutlu etmek birinci görevimiz. Burada paydaş STK ve odalarımız ile birlikte çocukların yüzünü güldürdük. Çocuklarımızın saçlarını yaptık. Hem kız hem de erkek çocuklarımızın saçlarına bakım yaptık. Onlara güzel hediyeler getirdik, onları onure edeceğiz. Buraya 15 kişilik kuaför ekibimiz ile geldik” dedi.

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Tan da etkinliğe 15 kuaför ile destek verdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.