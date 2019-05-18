FRİGKÜM Birlik Meclisi olağan toplantısı yapıldı

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen Birlik Meclisi Olağan Toplantısına Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Birlik Meclis üyeleri katıldı.

Frig Vadisini Turizme Daha Fazla Kazandırmak İçin Çalışıyoruz

Toplantı öncesi konuşan ve FRİGKÜM'ün üç ili ilgilendiren önemli bir birlik olduğunu belirten Vali Mustafa Tutulmaz: “Meseleye il ölçeğinden değil bölge ölçeğinden bakan bir birlik. Kaynaklar çok fazla olmadığı için belki dezavantajımız var, ama yine de birliği aktif kullanabilme adına çalışıyoruz. Bu anlamda özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığından kaynak temin etmeye çalıştık. Geçen yıl 3 il için 1,5 milyon liralık destek temin etmiştik. Bu yılda yine aynı rakamda bir destek aldık. Yapılan işe göre az bir rakam olsa da biz o parayla iyi işler yaparak Frig Vadisini turizme nasıl kazandıracağımız noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Birlik Encümen Toplantısı gündemde bulunan konuların görüşülmesi ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.