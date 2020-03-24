İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Frigya vadileri sessizliğe büründü

Korona virüs salgını sonrasında Frigya boş kaldıAfyonkarahisar- Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında kalan Frigya vadileri, korona virüs salgını sonrasında sessizliğe büründü.

Korona virüs salgını sonrasında Frigya boş kaldı


Afyonkarahisar- Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında kalan Frigya vadileri, korona virüs salgını sonrasında sessizliğe büründü.


Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından olan Frigya Vadileri'ne düzenlenen geziler koronavirüs salgını sonrasında durdu. Büyük bir kısmı Afyonkarahisar sınırlar içerisinde kalan yaklaşık 3 bin yıl önce Frigler'in kayaları oyarak inşa ettiği yerleşim yerlerinde şimdilerde sessizlik hakim. Daha önce ki dönemlerde yerli yabancı pek çok kişiyi ağırlayan vadi, en ıssız günlerini geçiriyor.



Vatandaşlar sürecin bitmesini bekliyor


Frigya Vadileri arasında kalan İhsaniye ve köylerindeki vatandaşlar bu salgının bir an önce sona ermesini diledi. Vatandaşlar, “Buraya her gün turlar gelirdi. İnsanlar vadiyi baştan sonra gezer, fotoğraf çekerdi. Ancak bu durum bir anda kesildi. Bir an önce bu salgının sona ermesini diliyoruz.” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.