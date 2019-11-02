İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fuar Hastanesi'nden öğrenci ve velilere seminer

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Aile Danışmanı Elif Yücel ve beraberindeki doktorlar tarafından Nurettin Karaman İlköğretim Okulunda velilere ve öğrencilere seminer verildi.


Nurettin Karaman İlköğretim Okulunda Diş Hekimi Şahadet Kazan, Aile Danışmanı Elif Yücel, Diyetisyen Ecem Misci, Psikolog Hatice Ece Bayrak 4. sınıf öğrencilerine ve velilerine seminer verdi.


Velilere etkili iletişim çocuklarda sağlıklı beslenme, çocuklarda diş sağlığı, çocuklarda dikkat eksikliğinde ne yapmalı, öğrencilere mahremiyet eğitimi, diş fırçalama önemi, dikkat eksikliği, sağlıklı beslenme ve hazır gıda yememe konulu sunum yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.