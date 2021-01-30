Fuhuş yapılan evi takibe alan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı

Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu bir bayanın yine yabancı uyruklu 2 bayana fuhuş yaptırdığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 3 bayan ve 2 erkek suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Erenler mahallesinde yabancı uyruklu bayanların fuhuş yaptığı ihbarını alan polis ekipleri apartmanı izlemeye aldı. Geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında ikamete erkek şahısların girdiğini gören ekipler, kapıyı çalarak içeride 2 erkek ve 3 bayanın olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Roılya S., Nargızakhon N., Nargıza N. isimli yabancı uyruklu bayanlar ile Shahzada S. ve Karim J. isimli yabancı uyruklu erkek şahıslar gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları tespit edilen Nargızakhon N. ve Nargıza N. para karşılığı fuhuş yaptıklarını doğrulayarak müşterileri Roılya S. isimli bayanın temin ettiğini beyan ettiler. Bunun üzerine Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan şüpheli bulunan Roılya S. ile diğer iki bayanın Göçmen Kaçakçılığı Şubesi'ne teslim edileceği bildirildi.