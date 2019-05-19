Galatasaray'ın şampiyonluğu Şuhut'ta sevinçle karşılandı

Galatasaray'ın ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.

Ligin 33. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde ağırlayan Galatasaray, maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de şampiyonluk doyasıya kutladı. Taraftarlar konvoy halinde ilçede tezahüratlar yaparak takımlarının 22. zaferinin tadını çıkardı.