İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'ın şampiyonluğu Şuhut'ta sevinçle karşılandı

Galatasaray’ın ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.

Galatasaray'ın ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.


Ligin 33. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde ağırlayan Galatasaray, maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de şampiyonluk doyasıya kutladı. Taraftarlar konvoy halinde ilçede tezahüratlar yaparak takımlarının 22. zaferinin tadını çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.