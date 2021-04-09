Garajda çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da apartmanın garajında çıkan yangın paniğe neden olurken, olay da ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Karşıyaka mahallesi 1645 sokak üzerinde ki 3 katlı binanın bahçesinde bulunan garajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, garajdan dumanlar çıktığını gören bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık 15 dakika içerisinde söndürdü. Yangının ardından yapılan incelemede garajdaki eski araç koltukları ile lastiklerin yandığı tespit edildi. Lastiklerin yanmasından dolayı yoğun dumanların çıkması ise bina ve çevresinde paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.