Gazeteci adayları sertifikalarını aldı

Afyonkarahisar'da “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı” kapsamında eğitim alan gazeteci adaylarının sertifikaları verildi. Törende gazeteci adaylarına tavsiyelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz Tutulmaz, “Toplumun saygın insanları olun. Gazeteciler saygın ve değer verilen kişilerdir. İşinizi düzgün yapan gazetecilerin sözüne de itibar edilir” dedi.

11-29 Mart tarihlerinde Valilik Toplantı Salonunda yapılan eğitimlerde gazeteci adayları 90 saat süreyle veri haberciliği, istihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, dijital habercilik, röportaj teknikleri gibi konularda eğitim aldı.

Sertifika törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, eğitmenler, gazeteci adayları ve basın mensupları katıldı.

Yazılı ve görsel basının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Basın İlan Kurumu Proje Geliştirme ve Ar-Ge Birimi'nin hazırlayıp, Zafer Kalkınma Ajansı “2018 yılı Teknik Destek” kapsamında desteklenerek, BİK Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde başvuru işlemleri ve mülakatları yapılan adayların eğitimi Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı sertifika töreniyle sona erdi.

Törende konuşan ve Afyonkarahisar'da kamu kurum ve kuruluşlarının güzel bir işbirliği içerisinde olduğunu söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz: “Basın İlan Kurumu, İŞKUR, ZEKA, İletişim Müdürlüğü, Basın Yayın Derneği hep birlikte güzel bir sinerji ile bu eğitim programını hazırladı. Öncelikle bu işbirliği için teşekkür ediyor, hepinizi kutluyorum. Bu sinerjiyi devam ettirdikçe başarıyı da arttırınız, Sertifikaların da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi

Basının demokrasi ve doğru bilgi noktasında önemine değinen ve nitelikli iş gücünün gerekliliğine dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz: “Yazılı ve görsel basın demokrasinin olmazsa olmaz bir şartı olarak ortaya çıkmıştır. Bir taraftan doğru bilgi ihtiyacımızı giderir bir taraftan da idarecileri, sorumluluk sahibi insanları doğru yapmaya yönlendirir. Bu yönüyle basını önemsiyoruz. Ancak basının da nitelikli olması lazım. Doğru bilgiyi vatandaşa en iyi şekilde ulaştırabilmesi lazım. Bunu yapabilmenin yolu da nitelikli personelden geçiyor. Bu eğitim süresi kısa bir süre ama önemli katkıları olmuştur diye düşünüyorum. Basın sektörüne nitelikli eleman katkısı olacaktır” diye konuştu.

Gazeteci adaylarına meslek hayatlarında yararlanabilecekleri önemli tavsiyelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz şunları söyledi: “Sertifika alan gazeteci adaylarına da tavsiyem öncelikle bu mesleği sevin. Bu meslek epey meşakkatli. Örneğin; seçim oluyor mesai gece saatlerini buluyor, bir başka programda bir açılış oluyor diyelim soğuk ya da sıcak ortamda beklemek durumundasınız veya bir yangın oluyor o saatte oraya gitmek gerekiyor. Yani özetle rahatınıza düşkünseniz bu meslekte durmayın. Bu meslek rahatlık değil fedakârlık istiyor. İş bulamadım bari bu arada basın mesleğine gireyim mantığı ile bu sektöre girerseniz başarılı olamazsınız, yaptığınız haberlerle de kamuoyunu doğru bilgilendirmemiş olursunuz. İyi iş yapayım derken toplumda daha fazla huzursuzluğa da sebep olabilirsiniz. Kendinizi sorgulayın bu mesleği gerçekten seviyor musunuz düşünün. Yani eğitim programı var katılayım bu mesleğe bir gireyim nasılsa işim yok mantığı ile hareket etmeyin. Mesleğe sevmiyorsanız ve 24 saat esasına dayalı bir şekilde bu mesleği yapabileceğinizi düşünmüyorsanız bu meslekten hemen ayrılın. Çünkü siz mutsuz olursunuz, yaptığınız haberlerde toplumu mutsuz eder.”

Gazeteci adaylarına yol gösterici önerileri de paylaşan Vali Mustafa Tutulmaz: “Basın alanında yetenek önemlidir. Yazabilmek, anlatabilmek beceri gerektirir. Yeteneklerinizi sorgulayın. Çok çalışırsanız bazen yetenekte geride kalabilir. Gayret edin ve çok çalışın. Mesai kavramınıza riayet edin. Çalışma sürenizi iyi değerlendirin. Kısa iş süresince işinize dört elle sarılın ve üretken olun. En önemli hususta kaleminizi tetikçilikte kullanmayın. Doğrudan ve dürüstlükten ayrılmayın. Toplumun saygın insanları olun. Gazeteciler saygın ve değer verilen kişilerdir. İşinizi düzgün yapan gazetecilerin sözüne de itibar edilir. Aynı şekilde gazeteci olup ta herkesin elinin tersiyle ittiği çok insan gördüm. Yazdığının ve söylediğinin itibarı olmuyor. Onurlu bir mesleğe adım atıyorsunuz. İyi çalışırsanız onur, saygınlık, şeref kazanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Eğitime katılan 22 kursiyer sertifikalarını Vali Mustafa Tutulmaz, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin ile diğer protokol üyelerinden aldı.