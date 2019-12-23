Gazeteciler Afyonkarahisar'da buluştu

Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) üyeleri onuruna Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde gala yemeği verildi.

Gala yemeğinin ilk konuşmasını Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt yaptı. Afyonkarahisar'ın bugüne dek zaferin, tarihin, termalin, mermerin başkenti konumunda iken artık lezzetin de başkenti olduğunu söyleyen Küçükkurt, “Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz öncülüğünde, Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in gayretleriyle Afyonkarahisar UNESCO tarafından dünya genelindeki 26 gastronomi kentinden bir tanesi ilan edildi” dedi.

AFYON 4. TOPLANTIYA EV SAHİBİ

Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) Başkanı Mehmet Abdioğulları programın ikinci konuşmasını yaptı. Konfederasyonun 8 federasyonun bir araya gelip 81 ilden cemiyet ve derneğin KKTC'de de teşkilatı olan bir konfederasyon yapısına sahip olduğunu aktaran Abdioğulları, “Ege Gazeteciler Federasyonu olarak bu konfederasyonda yer ve görev almaktayız. Şu ana kadar da 2 dönemdir Ege Gazeteciler Federasyon Başkanlığını şahsım devam ettirmekteydi. Mesleğimizin sorunlarına çözüm önerileri getirmekte, dayanışmasını kuvvetlendirmeye çalışmaktayız. Afyonkarahisar'da yapılan 4. toplantıdır. Daha önce Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzun genel toplantısını burada yapmıştık. Sonra Ege Gazeteciler Federasyonunun toplantısını yaptık. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e bize ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz da bize sahip çıktığından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

MEDYAMIZ İLE BİRLİKTE İLİMİZİ TANITIYORUZ

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkan Yardımcısı Feridun Fazıl Özsoy, Milli Mücadele kenti Afyonkarahisar'da bulunup, kongre öncesi gala yemeğine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şehrin lezzetin, termalin, tarihi başkenti olduğunun altını bir kez daha çizdi. Zeybek şunları söyledi:

“İkram edilen yemeklerde şehrimizin yöresel yemekleridir. İnşallah baharla birlikte gastronomi sunumlarımızı yapmaya bölge bölge devam edeceğiz. Afyon jeotermalde 27 bin yatak kapasitesine sahip 35 bin konutun ısıtıldığı Türkiye'deki tek iliz. Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısında da bunu ifade ettik. Türkiye'de en çok yatak kapasitesine termalle ısınan tek il olduğumuzu orada da tescillediler. Medyanın gücünü biliyoruz. İlimizde arkadaşlarımızla el ele gönül gönüle vererek Afyon'un tanıtımı için uğraş veriyoruz.”

İNTERNET YAYINCILIĞINDA DÜZENLEME EKSİKLİĞİ VAR

Gala yemeğinin son konuşmasını Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz yaptı. Tutulmaz, geçmişten geleceğe basının günlük hayatın önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Basının şeklinin ve ulaşım tarzının değişmesine rağmen bilgi kaynakları ve vatandaşa ulaşma yönünde her dönemde değerini koruduğunu söyleyen Tutulmaz, “Bundan yaklaşık 40 yıl önce basılı yani gazete şeklindeki basın ön planda iken günümüzde artık internet basını hızlı şekilde ön plana geçmeye başladı. Buna ayak uyduran yazılı basında var. Ancak biraz geri kalanda var. Bunun yanında bir taraftan kendiliğinden yeniden ortaya çıkmış internet medyası da var. Şu anda gördüğüm kadarıyla bu alanda bilhassa internet medyası alanında düzenleme eksikliği var. Bunun sonucu olarak da hızlı şeklide haberlere ulaşma imkânı olsa da bu haberlerin önemli bir oranda yanlış ve yönlü olduğunu görüyoruz. Bu farklı kaynaklardan bilgiye, habere ulaşabilenler açısından sıkıntı oluşturmuyor" diye konuştu.

Program plaket takdimi ile sona erdi.