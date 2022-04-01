Gazeteciler ‘Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' filmini izledi

Afyonkarahisar'da görev yapan basın mensupları Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' isimli filmi izledi.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü'nün daveti üzerine Park Afyon'daki sinema salonunda buluşan Afyonkarahisarlı basın mensupları, hem Çanakkale Zaferi'nin önemini hem de orman varlığının değerini anlatan belgesel niteliğindeki filmi ilgi ve beğeniyle izlediler. Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri herkesin ‘Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' isimli filmi izlemesinden büyük mutluluk duyacaklarını kaydettiler.

Öte yandan, Mehmet Ali Sevimli, Mehmet Balaban'ın yönettiği filmde, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikâyeleri ve bu ormanları korumaya çalışan insanları odağına alıyor. Murat Tavlı, Harun Kocatürk, Ferit Kılıç'ın oynadığı film yaklaşık 70 dakika sürüyor.