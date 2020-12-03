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Gazlıgöl'de 112 acil sağlık istasyonu inşaatı devam ediyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan 112 acil sağlık istasyonu inşaatında inceleme yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan 112 acil sağlık istasyonu inşaatında inceleme yapıldı.


Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Serhat Korkmaz saha ziyaretlerine devam etti. Korkamaz ve beraberindeki heyet İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan ve Gazlıgöl Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Gazlıgöl'e yapılmakta olan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunu inşaatını ziyaret etti. Korkmaz, inşaatın yapımı ve bitiş tarihi ile ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

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