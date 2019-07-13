İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Gece Kartallarına' Türkiye'de bir ilk

Geçmişte güven ve emniyetin simgesi olan gece bekçileri, Afyonkarahisar sokaklarına yıllar sonra geri dönerek şehrin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.


Afyonkarahisar sokaklarının "Gece Kartalları", hem mahallelerin güvenliğini sağlıyor hem de Afyonkarahisar Emniyet Teşkilatı'na büyük güç katıyor. Mahallelerde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayan bekçiler, karanlık sokakların huzur ve güveni için görevlerini yerine getiriyor.


Türkiye'de bir ilk Afyonkarahisar Emniyeti'nden


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü sokaklarda yaya devriye olarak görev yapan bekçilerin yanı sıra şehrin büyük mahallerinde olaylara daha hızlı müdahale edilebilmesi ve olumsuzlukların önlenebilmesi için bekçilere motor verdi. Motorlu devriyeler sonrası bekçiler tarafından birçok asayiş olayına daha hızlı erişim sağlanarak olumsuzlukların yaşanılması engellenmeye başlandı.


Gece devriyelerine çıkmadan önce bağlı bulundukları karakollarda karakol amirleri ile birlikte toplantı yaparak oluşabilecek durumlara karşı durum değerlendirmesi yapan bekçiler ayrıca düğün sezonunun da başlaması ile birlikte düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana gelmemesi için sık sık uyarılarda bulunarak denetimlerini gerçekleştiriyor.


Bekçilerin göreve başlaması sonrası sokakların daha huzurlu ve güvenli hale geldiğini belirten vatandaşlar ise İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.