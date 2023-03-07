Gece saatlerinde 2 evde çıkan yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 katlı ahşap evlerde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ö.'ye ait iki katlı kerpiç evden dumanlar yükseldiğini gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede çatıyı kaplayan yangın bitişiğinde ki Vedat Ölçüm'e ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu sabah karşı kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında elektrik dağıtım şirketi görevlileri de köyün elektriğini keserek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Yangın sonrası 2 evde de ciddi miktarda hasar meydana gelirken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.