Geceyi düşüğü bataklıkta geçirdi

Afyonkarahisar'da dün gece ayağının kayması sonucu düştüğü dere yatağında bataklığa saplanan ve sabaha kadar kurtulmak için çırpınan üniversite öğrencisi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Halil Sarı, öğrencilerin yoğunlukla ikamet ettiği Erenler Mahallesi'ndeki dere yatağı kenarında gece saatlerinde yürüyüşe çıktı. Halil Sarı, aşırı yağış yüzünden kayganlaşan toprak zeminden ayağı kayarak, yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Çıkmaya çalıştığı sırada, köpeklerin saldırması sonucu kanalın diğer tarafından çıkmayı düşünen Sarı, bu defa derede bataklığa saplandı.

Saplandığı çamurdan AFAD ekipleri çıkardı

Gece boyu kurtulma çabaları sonuçsuz kalan üniversite öğrencisi Halil Sarı'nın, havanın aydınlanması ile yardım çığlıklarını duyan çevredeki işçiler, durumu polise ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri, Sarı'yı saplandığı çamurdan insan zinciri oluşturarak çıkardı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.