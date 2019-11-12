Geleneksel Türk - İslam Sanatları sergisi açılıyor

Hattat Hasan Hüseyin Ertunç ve Turkuaz Tezhip Atölyesinin eserlerinden oluşan Geleneksel Türk İslam Sanatları sergisi Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla 14 Kasım 2019 Saat:14.00'da Park Afyon Avm'de açılıyor.

Afyonkarahisar'ın yetiştirdiği büyük hat üstadı Ahmed Karahisari'yi kendisine manevi üstad edinmiş, eserlerinde ona benzemek adına Hisari imzasını kullanan, Hattat Mahmut Şahin'in talebesi, Afyonkarahisar'ın yetiştirdiği genç Hattat Hasan Hüseyin Ertunç geleneksel sanatlar konusunda şehirde çalışmalarına bir yenisi daha ekliyor.

Açılacak olan sergide Hüsn-i Hat Sanatı, Tezhip Sanatı ve Ebru sanatının örneklerinden oluşan 40'ün üzerinde eserle Afyonkarahisar halkına bir kültür ziyafeti sunulması amaçlanıyor.