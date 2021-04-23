Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gelini ve birlikte yatak odasında yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı. 68 yaşındaki cinayet zanlısı kayınpeder ifadesinde gelinin odasının kapısı açılınca içeriye girdiğimde sekinin altından ‘gelme gelirsen vururum' diye sesler geldiğini, daha sonra gelin üzerine saldırdığını ve ona da ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin G. (68), gece saatlerinde gelen sesler üzerine bakmak için oğlunun evine gitti. Nurettin G., seslerin yatak odasından geldiğini fark ederek odaya girince iddiaya göre, burada gelini Filiz G. (34) ile Kamil Çetin'i (51) gördü. Buna öfkelenen Nurettin G., belinden çıkardığı tabanca ile ikilinin üzerine ateş açtı. Nurettin G. daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri Filiz G. ile Kamil Çetin'in öldüğünü tespit etti. Olayın ardından Nurettin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“Gelinin odasına gittim, kapıyı 10 dakika kadar açmadı”

Olayın ardından tutuklanan kayınpederin ortaya çıkan ifadesi ise her şeyin birkaç dakika içinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Cinayet zanlısı kayınpeder ifadesinde olayın gece besiciliğini yaptığı hayvanlara bakmak için dışarı çıktığını gerçekleştiğini kaydederek, “Gece hayvanlara bakmak için besihaneye gitmiştim. Geri döndüğümde gelinin odasından sesler geldiğini duydum. Gelinin odasına gittim kapıyı 10 dakika kadar açmadı. Silahımı aldım. Gelinin odasının kapısı açılınca içeriye girdiğimde sekinin altından ‘gelme gelirsen vururum' diye sesler geldi. O tarafa doğru ateş ettim. Daha sonra gelin üzerime saldırdı. Ona da ateş ettim gerisini hatırlamıyorum” dedi.