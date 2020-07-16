İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç adam serinlemek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği piknikte baraj gölüne giren 29 yaşındaki genç adam boğularak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği piknikte baraj gölüne giren 29 yaşındaki genç adam boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü Yapraklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte piknik için bölgeye giden 29 yaşındaki Selman Yüksel, yüzmek için Yedikapı Baraj gölüne girdi. Yüksel bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları jandarmayı arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ile Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama Kurtarma Birliğinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis balık adamlar yaklaşık 20 dakika süren aramanın ardından Yüksel'ün cansız bedenine ulaştı. Yüksel'in cesedi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.