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''Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması'' finali Şuhut'ta düzenlendi

Afyonkarahisar ve ilçelerinde öğrenim gören İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı ”Hutbe Okuma Yarışması” il finali Şuhut ilçesine bağlı merkez Yeni Cami’de düzenlendi.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde öğrenim gören İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı ”Hutbe Okuma Yarışması” il finali Şuhut ilçesine bağlı merkez Yeni Cami'de düzenlendi.


Düzenlenen toplantıya, Şuhut ilçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve din görevlileri katıldı.


Yarışmaya 10 ilçeden okullarını temsilen öğrenciler katıldı. Yarışmada Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Basut birinci, merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Polat Erol ikinci olurken, Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Avcı üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda bütün öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verilirken, program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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