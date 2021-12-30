Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmaları Şuhut'ta yapıldı

Afyonkarahisar Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapıldı.

Şehit Yasin Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edilirken, Genç Muhafızlar Hafızlık yarışmasında 1. Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Abdullah Göktaş olurken, 2. ise Afyon Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Halil İbrahim Fidan olurken, 3. ise Şuhut Şehit Yasin Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Muhammet Halil Çetin oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Hasan Yassıkaya ve Şuhut İlçe Emniyet Amiri Onur Bayram takdim etti.