Gençler Arası Ses ve İcra Yarışması büyük ilgi gördü

Gençler Arası Ses ve İcra Yarışması kent finali, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Otuzdan fazla gencin katılım gösterdiği yarışmada birinciler ödüllendirildi.

Çok sayıda kişinin seyirci olarak katıldığı, Ses ve İcra Yarışması'na onlarca genç katılım gösterdi. Jüri üyeleri önünde şarkı ve türkü söyleyen gençler marifetlerini sergiledi. Üç farklı müzik kategorisinde düzenlenen yarışmada; Sinem Dertli Türk müziği alanında birinci, Sinem Çalışkan popüler müzik alanında birinci olurken, caz müzik kategorisinde ise Grup Lutenitsa birinci oldu.

Dereceye giren gençler, 24 Mayıs ta Denizli'de yapılacak olan Ege Bölgesi Finali'ne katılmaya hak kazandı. Birinci olan gençlere ödülleri Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Şube Müdürü Emine Türk ve Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Kılıç tarafından verildi.