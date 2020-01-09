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Gençler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi üyeleri, Sinanpaşa ilçesi Tokuşlar Köyü İlkokulunu ziyaret ederek çocuklarla sokak oyunları oynadılar.


Gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleşen ziyarette öğrencilerle birbirinden eğlenceli oyunlar oynandı. Etkinlik kapsamında palyaço eşliğinde sokak oyunları, ip atlama, halat çekme, yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Gençlik merkezimizdeki çeşitli faaliyetlere çocuklarını getiren annelerimiz tarafından örülen atkı ve bereler, genç dönüşüm kapsamında toplanan kalem setleri okuldaki öğrencilere hediye edildi. Ayrıca oyuncak toplama kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar okulun anasınıfına hediye edildi.


Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle etkinlik son buldu.

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