Gençlik Kampı projesinde inşaat çalışmaları başladı

Vali Çiçek konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yapılacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Sultandağı ilçemizde milletvekillerimizle beraber yapılması için yoğun çaba harcadığımız gençlik kampımızın yapımına gençlik spor bakanımızın destekleriyle başladık. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerini ağırlayacak olan kampımız ilçemize değer katacak.”