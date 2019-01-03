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Gençlik kollarından Başkan Bozkurt'a ziyaret

AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve beraberindeki heyet, Başkan Recep Bozkurt'u ziyaret ederek gündem değerlendirmesinde bulundu. Başkan Bozkurt nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletirken heyet de Başkan Bozkurt'a misafirperverliği için şükranlarını sundu.


Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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