Gençlik merkezinden belediyeye 400 adet siperlik

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karahisar Gençlik Merkezi tarafından üretilen 400 adet yüz koruyucu siperlik maske Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teslim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Gençlik Hizmetleri Şube Müdür Vekili Ali Çizmeci, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk ve Ahmet Ali Akköse Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret ederek, yapımı tamamlanan 400 adet yüz koruyucu siperlik maskeyi teslim etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde gerçekleştirdiği “Sağlık Çalışanları İçin Siperlikli Maske Üretimi”ni İl Müdürlüğü olarak Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde ürettiklerini ifade eden Müdür Dereci, “Birlik ve beraberliğimizin ön planda olduğu bu süreçte bakanlığımızın talimatları ile bizlerde üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımızı ziyaret ederek ürettiğimiz maskelerden 400 tanesini kendilerine de teslim ettik” dedi.

Belediye Başkanı Zeybek, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına yönelik yüz koruyucu siperlik maske üreten Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve ekibine teşekkür etti.