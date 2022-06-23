Gençlik ruh sağlığının güçlendirilmesi için bir araya gelindi

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, öncelikli olarak Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar, paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte ele alındı. Gençlik ruh sağlığını güçlendirme gündemi etrafında şekillenen toplantıda, sıkça karşılaşılan sorunlar ve kent özelinde iyileştirilebilir faaliyetler belirlenerek çözüm önerileri ortaya konuldu. Yapılacak faaliyetlere yönelik paydaş kurumlarca görev dağılımı sağlanarak ortak çalışmalar planlandı.