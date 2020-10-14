Genel Başkan Işık: “Şehit aileleri ve gaziler olarak terörle mücadelede devletimizin arkasındayız”

Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Mustafa Işık, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Dernek Şube Başkanı Emre Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Dernek Şube Başkanı Öztürk, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Afyonkarahisar'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aldığımız görevin farkındayız. Çalışmalarımızı daha ileri taşımak için her şeyi yapacağız” dedi.

16 bin 200 üyemiz var

Genel Başkan Mustafa Işık ise, derneğin 1915 yılında kurulduğunu ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“Derneğimiz 1915 yılında kuruldu ve 2847 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmalarını yürütüyor. Türkiye genelinde 45 şubemiz 32 tane temsilciliğimiz bulunmaktadır. Sadece şehit aileleri ve gazilerden oluşan toplam 16 bin 200 üyemiz bulunuyor. Devletimizin terörle göstermiş olduğu son dönemdeki operasyonlarda şehit aileleri ve gaziler olarak sonsuz destek vermekteyiz. Yerli ve milli silahların kullanılması terörle mücadelede çok etkin aktif rol almaktadır. Bu örgütün çözülmelerinde de teslim olmalar bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iç güvenlik harekatında göstermiş olduğu kararlı duruş takdire şayandır.”

Konuşmaların ardından Genel Başkan Işık'a Kuran-ı Kerim takdim edildi.