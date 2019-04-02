Genel Başkan Uysal'ın memleketinde belediye DP'ye geçti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Belediye Başkanlığını Demokrat Parti'li Ahmet Şahin aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar kent merkezinde aday çıkarmayan Demokrat Parti, Genel Başkan Gültekin Uysal'ın memleketi İscehisar ilçesinde ise aday çıkardı. AK Parti Adayı Mustafa Çibik ile Demokrat Parti Adayı Ahmet Şahin arasında geçen seçimlerde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre oyların yüzde 33,43'ünü AK Parti alırken, Demokrat Parti (DP) ise oyların 34,60'ını alarak İscehisar'dan belediye başkanı çıkardı. Demokrat Parti böylece Türkiye genelinde bir tek İscehisar ilçesinden ilçe belediye başkanı çıkarmış oldu.