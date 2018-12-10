Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde faaliyetini sürdüren Gerontologlar Derneği tarafından hazırlanan Gerodes Projesi Dinar'da final yaptı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı hibe programı kapsamında desteklenen proje kapsamında Afyonkarahisar'da Sinanpaşa, Sandıklı ve Dinar ilçelerinde, Gerontoloji, Alzheimer, Aktif Yaşlanma, Yaşlı Hakları, Geriatrik Hastalıklar gibi yaşlılığın bir çok alanında vatandaşları bilgilendirici sunumlarını yaptılar. Son olarak Dinar ilçesinde geçtiğimiz hafta çalışmalar tamamlandı.

Bundan sonra da projelerinin devam edeceği belirten Dernek Başkanı Uzm. Gerontolog Faruk Yaşar Gürdal, "Zamanın geçtiği her an yaşlanıyoruz ve gelecek için kendimiz için bir şeyler yapmalıyız, yaşlanmaktan korkmak değil aktif, başarılı ve pozitif bir yaşamla hayatımızdan keyif almalıyız. Ülkemizde sivil toplum kuruluşu olmak ve faaliyetlerde bulunmak çok zor, toplumumuzun bu kuruluşlar hakkında daha da bilinçli olması gerekiyor. Görevimiz mesleki mücadelemizin yanında toplumu bilinçlendirmek ve yeni projeler geliştirmek. En son yapmış olduğumuz Gerodes Projesi Afyonkarahisar'da en iyi 2 projeden biri seçildi ve aldığımız hibe ile ilimizde yaklaşık 500 vatandaşımıza ulaştık, gönüllülük çalışmaları ile devam eden ve maddi olarak desteklenmeden bu işlerin yapılabilmesi çok zor. Ben böyle fırsatları bizlere veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Ayrıca derneğimizin kurulduğu ilk günden itibaren hep yanımızda olan gerontolojiyi Dinar'dan Türkiye'ye tanıtmamızda büyük destekleri olan Dinar Belediye Başkanımız Saffet Acar'a ve Dinar Kaymakamımız Selami Kapankaya'ya, bizleri bu toplumun yaşlanan insanlarına en güzel ve kaliteli bir şekilde hizmet edebilmemiz için yetiştiren değerli hocam Prof. Dr. İsmail Tufan'a ve tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Projemizi sonuç bildiri toplantısı ile değerlendirilip bir rapor haline getirecek ve bunu da toplumumuz ile paylaşacağız” dedi.