Gıda ve su sektörü çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi

Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi gıda ve su sektöründe çalışan personellerine yönelik başlatılan eğitim çalışmasının başlatıldığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nden eğitim çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada ise “Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi kursumuz yapıldı. Yeni kurs için kayıtlarımız başlamıştır" ifadelerine yer verildi.