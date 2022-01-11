İhlas Haber Ajansı

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Girdiği evde ne bulduysa çaldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde girdiği evden otomobil lastiği, televizyon, tencere ve tava çalan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde girdiği evden otomobil lastiği, televizyon, tencere ve tava çalan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.


Olay, Bolvadin ilçe merkezi Kestemet Mahellesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evindeki 4 otomobil lastiği ile televizyon, tencere ve tava olmadığını gören Ş.R.Y., 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde olayı S.C.K., isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit etti. Bunun üzerine şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli S.C.K., işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

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