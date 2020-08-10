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Giresunlular Şehitliğinde anma programı bu yıl sınırlı katılımla yapılacak

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, her yıl 29 Ağustos ta ‘Giresunlular Şehitliği’nde gerçekleştirilen anma programının bu yıl Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacağını belirtti.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, her yıl 29 Ağustos ta ‘Giresunlular Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programının bu yıl Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacağını belirtti.


İscehisar ilçesinde protokol üyeleri tarafından 29 Ağustos ta Giresunlular Şehitliğinde yapılacak anma programı için hazırlık toplantısı düzenledi. Toplntıya


İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Civcivoğlu katıldı.


Şehitlikte yapılacak anma programı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Şahin “Her sene binlerce Giresunluların katılımıyla yapılan anma programına katılım yeni tip Korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle sınırlı olacak. Giresunlular Şehitliği Anma Törenlerine katılamayan Giresunlular, atalarını televizyon ve internetten yapılan canlı yayınları izleyerek anacak” diye konuştu.

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