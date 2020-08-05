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Giriş ve çıkışa kapatılan beldede karantina kaldırıldı

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle giriş ve çıkışa kapatılan Afyonkarahisar’ın Susuz beldesinde karantina kaldırıldı.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle giriş ve çıkışa kapatılan Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde karantina kaldırıldı.


Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Susuz beldesinde uygulanan karantinanın, sona erdiği belirtilirken, halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan karantina sürecinin sona ermesiyle beldeye giriş çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

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