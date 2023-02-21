Gizli buzlanma kazaya sebep oldu, 4 yaralı

Afyonkarahisar'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesinde bağlı Karacaahmet köyü Hacıbeyli yolunda meydana geldi. Sabah saatlerindeki kazada, 26 NH 140 plakalı aracın sürücüsü S.A. (51), buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyeti kaybettiği aracı yoldan çıktı. Kazada aracın sürücüsü S.A. (51) ile birlikte araçta bulunan A.Y. (38), Y.Ö.(47) ve A.D. (43) isimli şahıslar yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken jandarma ekiple olayla ilgili soruşturma başlattı.