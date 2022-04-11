Göç yolunda yorgun düşen ebabil kuşu tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da göç yolunda yorgun düşen ve olumsuz hava şartlarından dolayı uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Kent merkezinde vatandaşlar tarafından bulunan ve uçamayan ebabil kuşu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde kuşun göç yorgunluğu ve olumsuz hava şartlarından etkilendiği içi uçamadığı tespit edildi. AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağını kaydetti.