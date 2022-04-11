İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göç yolunda yorgun düşen ebabil kuşu tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’da göç yolunda yorgun düşen ve olumsuz hava şartlarından dolayı uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da göç yolunda yorgun düşen ve olumsuz hava şartlarından dolayı uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı.


Kent merkezinde vatandaşlar tarafından bulunan ve uçamayan ebabil kuşu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde kuşun göç yorgunluğu ve olumsuz hava şartlarından etkilendiği içi uçamadığı tespit edildi. AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağını kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.