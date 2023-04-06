Gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel bir şölen oluştururken, vatandaşlar ise gökkuşağını görüntülemek için adeta bir birleri ile yarıştı.

İlçede yağan yağmur sonrası gökkuşağı Tepekent mevki üzerinde yükseldi. Sandıklı'da yağan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. İlçenin dört bir yanından görülen gökkuşağı uzun süre havada kaldı. Gökyüzündeki rengarenk görünümü seyretme şansını yakalayanlar, güzel manzaranın keyfini çıkarıp fotoğraf çekmek için adeta bir birleri ile yarıştı.