İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölde yakalanan kaçak ağ imha edildi

Afyonkarahisar’da bulunan Karamık gölünde kaçak av faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan faaliyet sırasında, suya bırakılan bin 500 metre uzatma ağ toplanarak imha edildi.

Afyonkarahisar'da bulunan Karamık gölünde kaçak av faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan faaliyet sırasında, suya bırakılan bin 500 metre uzatma ağ toplanarak imha edildi.


Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık gölünde kaçak av faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Bolvadin, Çay ve Sultandağı İlçe Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrol ekipleri yaptığı denetimlerde gölün içine bırakılmış ağ tespit etti. Çalışmalar sonrasında sudan çıkarılan ağ imha edildi.


Öte yandan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında amatör avcılığın yapılmaması gerektiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.